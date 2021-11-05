Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков создает собственное межфракционное объединение в парламенте. Разумков может создать крупную фракцию в ВР

Документ о создании МФО "Разумная политика" В документе указаны цели и задания МФО В объединение может войти около 20 нардепов Как ранее сообщали Власти, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен создать собственную команду, чтобы «двигаться вперед», но ни журналиста Дмитрия Гордона, ни доктора Евгения Комаровского туда не приглашал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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