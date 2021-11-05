|Готовилась к выступлению в Париже: в Бельгии трагически погибла молодая оперная певица из Украины. ФОТО
|05.11.2021 14:15
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Элла Петниченко / фото instagram.com/ella_petnichenko
В Бельгии при трагических обстоятельствах погибла 28-летняя украинка Элла Петниченко.
Об этом сообщили на -странице Королевской консерватории города Льеж, в которой училась девушка, информирует со ссылкой на .
"Уважаемые коллеги, дорогие студенты, дорогие друзья. С большой печалью мы узнали сегодня о трагической смерти мисс Эллы Петниченко, блестящей поющей студентки. В этот несчастный момент все наши мысли с ее родными и близкими людьми, которым мы приносим глубочайшие соболезнования. Генеральный директор Гвидо Джардон", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел вечером 2 ноября в городе Льеж. Она переходила дорогу возле остановки Union, и ее сбил трамвай.
Элла Петниченко: что известно о погибшей
Девушка была родом из Северска Донецкой области. Она окончила Национальный университет искусств имени И. П. Котляревского в Харькове.
Элла Петниченко / фото instagram.com/ella_petnichenko
Элла переехала в Бельгию в 2017 году.
Она мечтала стать оперной певицей. Накануне трагедии девушка прошла отбор на престижный конкурс Viñas в Париже, который считается одним из важнейших конкурсов в мире оперы для молодых исполнителей.