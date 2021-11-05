Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что хочет посетить оккупированный Россией Крым.

Об этом он сказал в ходе выступления на заседании "Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и ", пишет , информирует .

Обращаясь к членам "совета", Лукашенко решил им "пожаловаться", в очередной раз вспомнив об Украине.

"Украина закрыла для Беларуси небо и, как вы знаете, мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало, по дороге провезет в Крым... Но вот один уехал и меня с собой не пригласил", - сказал он, обращаясь по видеосвязи к Путину.

"Если не в Крыму уже, может, в Питер съездим, на родину Путина посмотрим, что там делается", - добавил Лукашенко.















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