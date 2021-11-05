Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов. Зеленский подписал закон об олигархах

Проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) №5599, народные депутаты приняли 23 сентября. После голосования выяснилось, что версия законопроекта, которую поддержали в сессионном зале содержит три взаимоисключающие поправки под номерами 396, 398, 406. Они касаются определения органа, который будет решать, кто является олигархом. В одной из правок авторства тогдашнего спикера Дмитрия Разумкова таким органом была специальная комиссия при НАЗК. Еще одна правка наделяла такими полномочиями Антимонопольный комитет. И наконец, в версии, которую предлагал Офис президента, клеймить олигархов должно было СНБО. После голосования 3 ноября в ВР именно последняя версия осталась единственной в законе. 4 ноября закон подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, а 5 ноября он был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Ранее Власти писали, что Верховная Рада на заседании 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в уже одобренном законопроекте №5599 (закон об олигархах). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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