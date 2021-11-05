|Влад Яма з сім’єю полетіли на Мальдіви
|05.11.2021 16:45
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Український хореограф Влад Яма вирішив приєднатись до українських зірок, які відпочивають закордоном. Чоловік з сім’єю полетів на відпочинок на Мальдіви.
Про це стало відомо з Інстаграму Влада. Він опублікував кадри зі своїм сином та дружиною. В кадрі чоловік постав у майці, син Леон обрав чорну футболку, а армия хореографа Ліля позувала у білій футболці та шортах.
Артист розповів, що залишиться на райському острові тільки на декілька днів, адже йому потрібно у неділю бути на прямому ефірі "Танці з зірками".
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