Ляшко отметил, что бустерная доза вакцины будет \ Фото УНИАН

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко напомнил, когда можно будет вернуться к вопросу "бустерной дозы" вакцины от COVID-19.

Как корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, информирует .

Отвечая на вопрос, когда в Украине может быть введена "бустерная доза" вакцины, Ляшко пояснил: "Как только мы пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу "бустерной дозы" или повторной двукратной прививки против коронавирусной болезни".

Он добавил, что по состоянию на сегодня отметку в 50% пересек только , где "по крайней мере 55% жителей... вакцинированы по крайней мере одной дозой".

"Также 40% прошла Полтавская, Киевская и Днепропетровская области. Все остальные пока не дошли до этого показателя. Поэтому призываем всех вакцинироваться", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в середине октября Ляшко в интервью "Радио " заявил, что в Украине вероятнее только будет бустерное (дополнительное) вакцинирование от коронавирусной болезни COVID-19.

"Скорее только, будет. Но неизвестно, бустерное или повторное двойное вакцинирование. Это вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ по крайней мере к одной дозе или к полному курсу прививки как можно большему количеству взрослого населения", - сказал Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира