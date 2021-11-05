АBBA давно уже превратились в национальное достояние. Бьорн Ульвеус на открытии музея группы в Стокгольме 6 мая 2013 г.

5 ноября в свет выходит новый альбом "Voyage". Это первый новый релиз легендарной шведской группы с момента выхода предыдущего 40 лет назад, в ноябре 1981 года. Наш обозреватель Александр Кан рассказывает о том, как случилось долгожданное воссоединение, о новом альбоме и о предстоящих уникальных концертах.

Это как если бы вдруг обнаружилось, что Элвис жив, все эти годы скрывается на каком-то уединенном острове и вдруг решил выпустить новый альбом - такого рода аналогии проводят в последние месяцы газеты в предвкушении нового релиза, девятого по счету студийного альбома под названием "Voyage", Александр Кан для ВВС, информирует .

История конца

Конец знаменитого квартета был провозглашен в 1982 году, через год после выхода в ноябре 1981-го их предыдущего альбома "Visitors". Конец этот не был неожиданностью. На пике успеха партнерство четырех обаятельных шведов было не только музыкальным, но и личным. Агнета Фельтског и Бьорн Ульвеус были парой с 1969 года, а мужем и женой с 1971-го. Анни Фрид Лингстад и Бенни Андерсон были помолвлены в 1970 году, хотя брак их был заключен только в 1978-м. Так или иначе тесный музыкальный и человеческий союз объединил четверку задолго до прославившего их на весь мир триумфа на "Евровидении" 1974 года с песней "Waterloo".

В январе 1979 года Ульвеус и Фельтског объявили о разводе. Год спустя расстались и в январе 1981-го официально развелись Бенни и Анни Фрид. И хотя сами артисты заверяли прессу и своих поклонников, что совместная работа будет продолжена, и разрыв личных отношений на музыку не повлияет, было конечно, что бесследно этот разрыв пройти не сможет, тем более, что в том же 1981 году и Ульвеус, и Андерсон вступили в повторные браки.

Тема разрыва и неизбежного грядущего расставания пронизывала одну из лучших песен "Visitors" "When All Is Said and Done". Несмотря на высокое качество музыкального и поэтического материала, коммерчески альбом просел - во всяком случае по сравнению с предыдущими хитами. 11 декабря 1982 года квартет в последний раз выступил вместе.

История реюниона

Конец совместных выступлений и записей, пришедшийся на зенит всемирной славы группы, никоим образом не снизил интерес к их музыке. Тем более, что интерес этот умело подогревался - если не самими музыкантами, то рекорд-, шоу- и кино-бизнесом. Вышедший в 1992 год сборник хитов Abba Gold побил все рекорды пребывания в альбомных чартах. Он держится там уже более тысячи (!) недель и в 2021 году, спустя почти два десятилетия после издания находится там на 14 месте.

Мюзикл "Mamma Mia!" после премьеры 6 апреля 1999 года в театре Принца Эдварда в Лондоне выдержал тысячи постановок по многих странах мира, в том числе и на Бродвее, и в России. Снятая в 2008 году его экранная версия собрала полмиллиарда долларов кассовых сборов и еще через десять лет, в 2018 последовал сиквел "Mamma Mia! 2"

Все эти годы не утихали попытки менеджеров и продюсеров уговорить музыкантов на воссоединение, пусть даже и временное, даже однократное. В 2000 году, как сообщалось, они отвергли предложение астрономического гонорара в размере 1 млрд долларов (да!) за новый тур. В 2008 году в интервью британской Sunday Telegraph Ульвеус категорически заявил: "Мы больше никогда не выйдем на сцену вместе. У нас для этого нет никакой мотивации". Примерно то же самое он повторил и в 2014 году при издании роскошного "ABBA: Официальный фотоальбом".

Однако уже через два года, 6 июня 2016-го, на частной вечеринке в Стокгольме Агнета, Анни Фрид, Бьорн и Бенни спели вместе старую песню "The Way Old Friends Do". Очевидно, что за прошедшие десятилетия взаимное раздражение и ревность уступили место ностальгии и желанию вновь поработать вместе, и через два года, в апреле 2018-го, было объявлено о завершенной работе над двумя новыми песнями: "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down".















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