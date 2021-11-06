Бывший спикер ВРУ Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение под названием "Разумная политика".

Об этом сообщает издание со ссылкой на свои источники в Раде и на слова пресс-секретаря политика Ольги Туний, информирует .

"Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Разумная политика". Насколько мне известно, документы, скорее только, уже направлены на имя Руслана Стефанчука", — заявила она.

Объединение будет состоять из 25 народных избранников, между которых внефракционные депутаты, а также представители "Слуги народа" и "". Из СН там будут Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько и Людмила Буймистер, а с "" – Андрей Николаенко.

Напомним, 284 голосами отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Вместо него депутаты назначили новым председателем ВРУ Руслана Стефанчука.

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