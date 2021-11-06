Когда Америка и Советский Союз «соревновались» во время холодной войны, чтобы создать большие ядерные арсеналы, Китай вел себя относительно «сдержанно». Он сохранил несколько сотен боеголовок по сравнению с десятками тысяч, накопленных другими государствами, и заявлял, что никогда не будет использовать ядерное оружие первым. Однако сейчас и пытается быстро догнать другие ядерные государства, пишет , информирует со ссылкой на .

утверждает, что запасы ядерных боеголовок Китая могут утроиться примерно до 700 к 2027 году и, вероятно, возрасти в пять раз до примерно тысячи или даже больше к 2030 году. Это совсем другой и более тревожный прогноз . Но, несмотря на это, ядерный запас Пекина все равно будет меньше американского или российского. Каждая из этих стран имеет около четырех тысяч боеголовок.

Выводы доклада Пентагона объясняют обеспокоенность Америки по поводу быстрой военной модернизации Китая. До сих пор наибольшую тревогу вызывало обычное вооружение Пекина, в частности его возможность вторгнуться на Тайвань, а также помешать Америке прийти на помощь острову. Теперь тревога распространяется и на ядерное оружие.

Дискуссии по военному наращиванию Пекина возникли еще в июне и июле, когда исследователи заметили, что Китай строит сотни ракетных шахт в западной провинции Ганьсу и в Синьцзяне. также были обеспокоены испытанием Китаем нового оружия — гиперзвуковой ракеты, которая могла бы доставлять ядерную боеголовку на высокой скорости, уклоняясь от противоракетной обороны.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сказал, что это был «большой технологический момент».

считает, что Китай строит быстрые реакторы для производства необходимого плутония; вероятно, Пекин уже создал полную «триаду», то есть способность запускать ядерное оружие с земли, моря и воздуха, и расширяет свои системы раннего предупреждения.

В общем, Пекин переходит в доктрину «предупреждения». Вместо того чтобы полагаться на минимальное ядерное сдерживание в ответ на ядерную атаку врага, Китай отныне будет стрелять при первых признаках следующего ядерного удара. Это напоминает позицию Америки и России, отмечает Джеймс Эктон из аналитического центра Фонда Карнеги в Вашингтоне.

«Но такая стратегия увеличивает риск непреднамеренного запуска ракеты, например, в ответ на ошибочное предупреждение», - добавляет аналитик.

Некоторые китайские аналитики обсуждали переход к «взаимному гарантированному уничтожению». Они также рассматривали оружие меньшей мощности, которое можно было бы использовать ограниченно, не приступая к тотальной ядерной войне.

Ядерная экспансия бросает новый свет на «захват» Китаем островов в Южно-Китайском море, где Пекин построил военные базы на спорных рифах.

Почему Китай наращивает ядерное оружие в то время, когда Америка и Россия продлили новый договор о контроле над вооружениями, и когда планируют снизить роль ядерного оружия, заявив, что его «единственная цель» состоит в том, чтобы удерживать врага или отвечать на враждебную ядерную атаку.

Одной из причин является беспокойство Пекина, что его запас слишком мал, чтобы выдержать американский удар. Значительная часть военной мощи Китая может быть уничтожена ядерным оружием или точными ракетами, остальное могут затем уничтожить американские противоракетные системы.

Китай модернизирует свои ракеты наземного базирования, строит пусковые установки с ракетами, которые легче скрыть, чем старые модели. Он также трудится над своей «вооруженной триадой». Кроме развертывания атомных подлодок с баллистическими ракетами, Китай взял на вооружение бомбардировщик H6-N, который может нести баллистическую ракету воздушного базирования.

Лидер Китая Си Цзиньпин хочет построить военную силу «мирового класса» к 2049 году, к столетию захвата власти Коммунистической партией, как часть «великого возрождения китайской нации». По его мнению, мощная нация должна обладать мощными ядерными силами, особенно если она собирается противостоять Америке.

Кроме того, отчет Пентагона в этом году ставит под сомнение соответствие Китая Конвенции о биологическом оружии. Также в отчете говорится, что Америка «не может подтвердить», что Пекин выполняет свои обязательства по Конвенции о химическом оружии.

Все это может только повысить беспокойство по поводу подъема Китая и усилить ощущение, что противостояние переходит в холодную войну. Это также увеличивает риск стратегических ошибок.

Возможно, наибольшее беспокойство вызывает то, что Китай до сих пор избегал соглашений по контролю над ядерным оружием и мало интересовался другими механизмами снижения риска, которые помогали управлять противостоянием между Америкой и Советским Союзом.

Характерно, что отчет Пентагона подтверждает цель телефонного звонка, который высокопоставленные американские чиновники обороны и генерал Милли провели с китайскими коллегами в октябре 2020 года, чтобы заверить Пекин, что Америка не собирается нападать на Китай. Как говорится в отчете, «эти события показали возможность недоразумения и просчетов».

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