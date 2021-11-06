Фото: "РБК" | Коронавирус в Украине

В Украине за сутки медики зарегистрировали 25063 новых случая заражения COVID-19. Свежую статистику по заболеваемости и вакцинации пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, с коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение госпитализировано 5057 человек, информирует со ссылкой на .

Жертвами COVID-19 за сутки стали 793 пациента — рекорд смертности от коронавируса с начала пандемии в Украине. Инфекцией также заразились 1541 ребенок и 398 медработников.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 25063 человека;

выздоровело — 11817 человек;

летальные случаи — 793;

госпитализировано — 5057 человек.

По состоянию на 6 ноября, в украинских больницах осталось 31% койко-мест, снабженных подачей кислорода и кислородными концентраторами.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

30 октября — 5 663;

31 октября — 3 828;

1 ноября — 3 188;

2 ноября — 5 935;

3 ноября — 5472;

4 ноября — 5497;

5 ноября — 5057.

В течение минувших суток медицинские работники сделали 149 446 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 71 141;

методом ИФА — 21 924;

экспресс-тесты на антиген — 56 381.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за сутки, как рассказывают в Минздраве, стали Днепропетровская, Одесская и Харьковская области:

Днепропетровская область — 2616 случаев;

Одесская область — 2177 случаев;

Харьковская область — 1535 случаев;

Львовская область — 1465 случаев;

— 1426 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 058 014 человек;

выздоровело — 2 504 236 человек;

летальные случаи — 71 635;

сделано ПЦР-тестов — 14 801 967.

Помимо этого, как пресс-служба Минздрава, за минувшие сутки в Украине вакцинировали 278 917 человек. Первую дозу препарата от COVID-19 получили 183 294 пациента, прошли полный курс иммунизации — 95 623.

Статистика коронавируса за 6 ноября. Фото: пресс-служба МОЗ

Сводка.нет - Новости Украины и Мира