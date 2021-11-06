



Відома співачка Світлана Лобода рідко розповіла деталі свого особистого життя. Однак у програмі Маші Єфросиніної "Екзамен" вона вирішила привідкрити завісу таємниці.



Зірка розповіла про стосунки зі своїм колишнім обранцем та батьком її старшої доньки Андрієм Царем. У мережі ширились чутки, що чоловік зрадив Світлані, тому вони розійшлись. Однак у інтерв’ю артистка спростувала ці слова та назвала справжню причину їхнього розриву. Лобода зізналась, що Андрій поринув у медитацію та вони змінились.



"Просто в якийсь момент Андрій дуже захопився буддизмом та різними філософіями. Він почав багато медитувати вдома, не працював. Він увесь час слухав медитації і я йому казала: "Андрію, ми живемо тут і зараз, треба працювати, треба рухатися вперед". Якоїсь миті я зрозуміла, що ми настільки стали різними. Але він залишається, як і раніше, дуже доброю, класною і хорошою людиною. Я його щиро люблю, просто ті стосунки максимально трансформувалися в чисту любов, як до батька моєї дитини", – пояснила зірка.



Окрім цього Світлана пояснила причину такого захоплення свого колишнього коханого. У нього був складний період та сварки у пари.



"У якийсь момент я почала використовувати заборонені прийоми і через це я відчувала всередині жорсткий дискомфорт. Я казала йому щось, потім приходила і мені було погано від цього, мені було боляче і я думала: "Навіщо я це сказала? Навіщо я ображаю людину?" Якоїсь миті я зрозуміла, що нам треба розійтися, бо ми ні до чого не прийдемо", – зазначила артистка.





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