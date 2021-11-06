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Зайцева может выйти досрочно: потерпевшая в смертельном ДТП призналась в опасениях
06.11.2021 14:15
Зайцева может выйти досрочно: потерпевшая в смертельном ДТП призналась в опасениях По теме:

Зайцеву приговорили к 10 годам тюрьмы / УНИАН

Потерпевшая по делу смертельного в Харькове 2017 года с шестью погибшими Оксана Евтеева переживает, что приговорена к 10 годам тюрьмы  может выйти досрочно.

Об этом она рассказала в эфире "Право на власть" вечером, 4 ноября, информирует  со ссылкой на .

Женщина отметила, что Зайцева может избежать полного наказание из-за якобы примерного поведения в колонии.

"Если в прошлом году, например, не хотели рассказывать, как в колонии сидит Зайцева, чем она занимается, то в этом году они (администрация колонии – УНИАН) даже дали интервью, рассказывали, как она сидит, что она очень хорошо себя ведет... Я с ужасом представляю, что будет, когда пройдет годовщина с того момента, как не стало моего мужа и моей сестры", – поделилась опасениями потерпевшая.







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