



Українська співачка Тоня Матвієнко у 16 років стала мамою вперше. Зірка народила доньку Уляну. З батьком донечки вона не була щасливою, однак отримала найкращий подарунок - дитину.



Сьогодні, 6 листопада, дівчина святкує свій день народження. Цьогоріч Уляні виповнюється 23 роки. У цей день Тоня поділилась архівними фото з донечкою. У кадрі співачка постала у брючному костюмі чорного кольору та у білому топі. Уляна позувала у сірому костюмі та коричневому укороченому шкіряному топі.



Також Тоня показала фото доньки з фотосесії, де Уляна милувалась собою у дзеркалі. Дівчина одягла синю сукню, яка оголила її одне плече.



Матвієнко побажала доньці досягати усіх поставлених цілей та зустрічати щирих людей.



"Сьогодні тобі 23 роки! Доця, так швидко летить час! Лови кожну мить, кожний день, став перед собою цілі і досягай їх, бо таким чином ми наповнюваємося, стаємо особистостями і сильними духом людьми. Гарної тобі подорожі у цьому прекрасному світі! Зустрічай на своєму шляху щирих людей, друзів та гарних хлопців. Щастя та міцного здоров‘я Тобі! " - написала Тоня.



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