Президент Джо Байден направил в Москву Уильяма Бёрнса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной.

Об этом пишет CNN.

Директор ЦРУ предупредил руководство России о пристальном внимании США к передвижениям российских войск близко украинской границы и предостерег от намерений провести какие-либо наступательные операции.

США все больше обеспокоены перемещением российских войск и техники близко границы с Украиной, отмечает агентство.

Администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности между Москвой и Киевом. Источники сообщили CNN, что после своих встреч в Москве Бёрнс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке со стороны США.

Ранее Власти писали, что Россия возобновила переброску войск к украинским границам.

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