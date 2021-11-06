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В ЕС согласовали изъятие Украины из "зеленого списка" на следующей неделе - СМИ
06.11.2021 15:25
Послы ЕС на заседании в пятницу согласовали исключение Украины из "зеленого списка" для поездок на следующей неделе в связи с ухудшением эпидемической ситуации.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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