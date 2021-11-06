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Зеленский подписал антиолигархический закон
06.11.2021 15:35
Президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов ("антиолигархический" закон).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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