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Екс-солістки REAL O знялись у кліпі Світлани Тарабарової
06.11.2021 15:45
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Нещодавно співачка Світлана Тарабарова у своєму Інстаграм поділилась фото зі своїми колишніми колегами по групі REAL O. Це стала перша зустріч артисток за 10 років.

Однак дівчата зустрілись не просто так. Світлана вирішила об’єднати учасниць у своєму новому кліпі. Вона написала Регіні Тодоренко, Ліні Міцукі та Олені Виноградовій та запропонувала таку ідею та отримала згоду від них.

Тому вони знайшли єдиний вільний спільний день - 19 жовтня та прилетіли у Стамбул заради знімань.

Тарабарова дуже вдячна усім, хто причетний до створення відео на пісню "Солодкі 16".


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0 #1 android os better 03.01.2015 18:34
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