



Нещодавно співачка Світлана Тарабарова у своєму Інстаграм поділилась фото зі своїми колишніми колегами по групі REAL O. Це стала перша зустріч артисток за 10 років.



Однак дівчата зустрілись не просто так. Світлана вирішила об’єднати учасниць у своєму новому кліпі. Вона написала Регіні Тодоренко, Ліні Міцукі та Олені Виноградовій та запропонувала таку ідею та отримала згоду від них.



Тому вони знайшли єдиний вільний спільний день - 19 жовтня та прилетіли у Стамбул заради знімань.



Тарабарова дуже вдячна усім, хто причетний до створення відео на пісню "Солодкі 16".





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