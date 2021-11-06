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Босния после сильных ливней страдает от наводнения
06.11.2021 15:45
В Боснии ряд районов возле Сараево подверглись подтоплениям после сильных ливней минувшей ночью.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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