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Босния после сильных ливней страдает от наводнения
06.11.2021 15:45
В Боснии ряд районов возле Сараево подверглись подтоплениям после сильных ливней минувшей ночью.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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