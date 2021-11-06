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Новый мэр Нью-Йорка планирует получить три первые зарплаты в биткоинах
06.11.2021 15:55
Новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что планирует получить три первые заработные платы в биткоинах, а в перспективе хочет сделать город центром криптовалюты.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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