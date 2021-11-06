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Ляшко пообещал, что "Феофания" с 2022 года станет доступнее для "простых людей"
06.11.2021 16:25
С 1 января 2022 г. "Феофания" будет реализовывать приоритетные пакеты Программы медицинских гарантий. На практике это означает, что скорая будет госпитализировать в больницу "простых людей".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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