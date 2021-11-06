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Испанский аэропорт приостановил работу из-за массового бегства пассажиров
06.11.2021 16:35
Аэропорт Пальма-де-Майорки на Балеарских островах приостановил авиасообщение из-за инцидента с пассажирами марокканской авиакомпании.
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