



Український співак, соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк рідко розповідає про своє особисте життя та не афішує відносин з коханою.



Однак журналісти дізнались шокуючі деталі. Артист розлучається зі своєю дружиною Ганною Копиловою. Пара була разом 11 років. ТСН повідомляє, що на 5 листопада було призначено слухання щодо їхнього розлучення, однак жоден з подружжя не приїхали на засідання. Вони передали усі документи та вирішили не бути присутніми.



Також журналісти заявили, що Ганна була ініціаторкою розриву.



Проте колишнє подружжя не розсекречує причин розриву.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура подружжя журналісти була приїхали засідання Теги: культура