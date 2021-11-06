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Демонстрации защитников климата состоятся во всем мире в субботу
06.11.2021 17:05
Сотни тысяч людей намерены выйти на акции и демонстрации в десятках городов во всем мире, чтобы потребовать власти своих стран как можно быстрее принять меры по защите экологии.
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