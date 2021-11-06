|COVID-19 – практичный взгляд изнутри: к чему готовиться и как пережить болезнь
|06.11.2021 17:15
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Ковид. Практичный взгляд изнутри. С идеями о том, что может помочь (пишу об эмоциях, тревоге, скачках настроения, сложностях в когнитивной сфере). Теоретически я очень подкована – весь этот год работала с клиентами с постковид, изучала международные протоколы, рядом болели друзья и родные. Личный опыт дает больше ясности и практичности. Мы проходим с мужем и дочкой наш ковид максимально легко. Но этого "легко" с лихвой хватает. Я стараюсь писать максимально емко и практично, но будет много, детский семейный психолог Светлана Ройз, информирует со ссылкой на .
1. То, что можно заранее подготовить, чтоб потом сэкономить силы и время. (Пусть просто лежит и никогда не пригодится)
В тот момент, когда мы получаем положительный результат теста, когда кто-то из близких заболевает, может накрывать волной тревоги, в этот момент важно опереться на то, что было подготовлено в "стабильный период". Просто читать свои же инструкции
2. Я заболела через четыре дня после мужа. Уже порядком подустав и переволновавшись. (муж полностью вакцинирован, я заболела прямо накануне вакцинации). При том, что было понятно, что ПЦР будет позитивным, и я не теряюсь в кризисных ситуациях, первая реакция была – страх. Себе сразу сказала: ну сейчас же нормально бояться. Ситуация-то хреновая. Чего конкретно боишься?
(разбивать свой большой глобальный страх на подпункты – один из методов его "рассредоточить, снизить его интенсивность)
3. Мы с мужем сразу стали называть все симптомы ковид "ковидушка". И когда я вдруг беспричинно ревела – мужу и себе объясняла – "Ковидушка ведь", когда мы тупили оба – говорили: "ну, ковидушка". И смеялись. Смех побеждает страх. Уменьшает значимость происходящего и снимает напряжение. Наша основная задача была – снять нагрузку симпатической нервной системы, стараться максимально успокаиваться. (я сейчас часто забываю на горящей конфорке еду, а запаха горелого ведь не различаю - ковидушка).
Если не начать смеяться, страх может маскироваться агрессией.
4. Первые три дня у меня были силы – плясать с дочкой, готовить, дописать методичку для детей, читать книги для нового проекта. И я решила, что так будет все время. Важно не превысить лимит сил в первые дни. Уже в первые дни важно чуть больше отдыхать, запастись полуфабрикатами, чтоб можно было просто бросить на сковороду или в кастрюлю, подумать, как устроить досуг ребенку, если нам нужно будет полежать (мы нашли онлайн курс по искусству для малышей, слушали аудиокниги).
Важно быть очень к себе бережными. Я смирилась с бардаком, с невымытой плитой, говоря себе – позже. все позже.
5. Тупить я начала на четвертый день. Стало очень страшно, когда я не смогла сразу вспомнить имя дочки. Вот тогда я разревелась и поняла, что и легкое течение ковид – серьезно. Я, на всякий случай, сразу мужу сказала все пароли от счетов, рассказала, где мои документы.
Я напоминала и напоминаю себе о том, что при ковид страдает гиппокамп и центры речевой активности, что я знаю, что это нормально, мне нужно тренировать мозг, что по опыту родителей, многих знакомых я точно знаю, что все восстановится.
(знаете, что удивительно, у меня выпадали пазлы, связанные с текущим моментом, а все, что касается моих компетенций, информации, которая давно упакована – все сохранно).
- я начала играть на пианино (разбирать новые пьесы, петь с мужем песни – это возвращает ощущение контроля, работают одновременно оба полушария, это и мышечная, и зрительная память, и тренировка распознавания нот на листе - и мышечного отклика – работа моторной, премоторной коры, мозжечка, префронтальной коры, ну и бонусом дофамин от того, что получается. (иногда ноты плыли и я их забывала). Игра на музыкальном инструменте – идеальна для восстановления. Только важно помнить, что мы радуемся маленьким, очень маленьким шагам и победам (очень подробно о влиянии музыки и игры на инструментах в книге Аре Бреан "музыка и мозг")
Мы всей семьей играем в АЛИАС (есть игра-приложение в телефоне) – это игра в слова, в которой важно описывать слова или явления, не называя их.
Важны упражнения – любая привычная зарядка, прогулки по знакомым местам – отмечая, что меняется с каждым днем осени.
Любая двигательная активность будет стимулировать процесс нейрогенеза (образования новых нейронов) в гиппокампе и вести к выработке дофамина.
Я приучила себя замечать - что у меня сохранено, с чем справилась
Каждое действие, которое получилось – важно праздновать – я молодец!
Я предупреждала мужа, когда он только заболел – что скачки настроения, тупизна и торможение – нормальны, что важно себе напоминать: "ковид пытается меня убедить…. А на самом деле, я знаю, что…..".
Важно помнить, что все вернется. Все восстановится. Многие говорят, что восстановление от ковид похоже на восстановление после инсульта. Нужно время и тренировки.
6. В тот момент, когда мы слабы, просыпаются наши внутренние критики. Это внутренние обесценивающие, пугающие, критикующие голоса. В момент болезни они особенно сильны. Я давно с собой договорилась, что когда уязвима, своим внутренним критикам так и говорю: Спасибо – вижу-слышу вас, - вернетесь, когда окрепну. Спасибо, до свидания (я буквально говорю себе эти слова)
7. Тревога и волны паники. То, что проявлялось часто, особенно по ночам. Я понимала, что, судя по цифрам на пульсоксиметре, у меня совершенно нет гипоксии и я не умираю – но субъективно мне явно не хватало кислорода. И начиналась паническая нападение. Я себе объясняла: так, у тебя сейчас просто сосудистый спазм, ледяные руки и ноги, у тебя тахикардия, твой мозг путает симптомы и, вероятно, сейчас островковая доля мозга орет и лимбическая система и миндалина кричит АЛЯРМ! Так, давай, девочка. Ты не задыхаешься! У тебя паника. Нужно разомкнуть цикл паники (я умышленно с собой говорю именно так, чтобы моя паникующая часть опиралась о мои знания) то, что буду писать, помогающе при ПА не только в условиях ковид
Работа с эмоциями и тревогой в ковид очень похожа на работу психолога с клиентами с ранней травматизацией (теми, кто пережил травмирующее событие в раннем возрасте) – следовательно тут больше работают не когнитивные методы, а "телесные": замедление, заземление, ритмизация, теплая вода-еда, присутствие, контакт с телом.
8. Эмоции – да, ковид бьет по лимбической системе, бьет по оценке ситуации, добавляет трагичности и ощущения безвыходности. С наступлением сумерек, я наблюдаю за тем, как накатывает печаль. Напоминаю себе, что объективных причин для нее нет – это ковид. Муж вкрутил более яркую лампу в комнате. Я пишу дневник – письменные практики для меня всегда помогающие. Приучила себя делать макияж, особенно во время болезни. Позволяю себе реветь. Мы смотрим комедии и детективы. Пусть рядом с вами вечерами будет тот, кто сможет обнять (написать, позвонить) и напомнить – это не вся жизнь и это не про тебя, это ковид. И вы сами, пожалуйста, это помните.
У меня были выписаны результаты исследований – по каким отделам мозга бьет ковид:
- гиппокампальной извилине (регион мозга, связанный с кодированием памяти)
- орбитофронтальной коре (регион, связанный с когнитивными функциями и принятием решений)
- островковой доле (эмоции и сознание)
- передней поясной коре (принятие решений, эмпатия, регулирование работы сердца)
- надкраевой извилине (обработка речи)
- височной доле (визуальная память, долгосрочная память, обработка речи, эмоции)
Всему этому для восстановления нужно время и наша бережность
9. Ребенок: Дочка намного быстрее устает, стала капризней, и проявились те страхи, о которых мы не вспоминали уже несколько лет. У нее была сильная тахикардия. И, занимаясь математикой, мы поняли, что ей – прекрасному математику – сложно даются простейшие арифметические действия. По детям, даже если нам кажется, что они проходят болезнь бессимптомно – ковид тоже бьет. И им тоже нужна внимательная забота. (мы начали играть в игры – бродилки с кубиками, чтобы она в игре повторяла счет, просим играть на пианино, восстанавливаем режим дня, много разговариваем, снимая тревогу, устраиваем праздники, гуляем, сохраняем то, что было нашими привычными действиями в течение дня)
10. Контакты. Поддержка очень важна. Звонки, голоса, слова: чем помочь? Очень поддерживают и возвращают ощущение безопасности. Важно учиться опираться на других. Но от контактов быстро приходит усталость.
В то время, когда мы уязвимы, нельзя принимать решения об отношениях. (вчера уговаривала знакомую не разводиться с мужем, подождать полгода восстановления. Мужа я знаю, там нет абъюза и опасности) .
11. Восстановление не линейно. То, что сегодня силы есть, не значит, что завтра уже нужно совершать подвиг. Я пока не знаю, когда после выздоровления смогу начать проводить семинары. Пока хватает сил на 2 часа собрания в зум (я молодец!!!!) Когда у меня прилив сил – учу себя не убегать в активность, когда упадок – говорю "сейчас - так". Еще во время собрания в зум, поняла, что мне легче удерживать концентрацию, когда у меня самой включена камера, когда себя вижу.
Сегодня 10 день выздоровления. Мы, как для ковид, просто героически быстро выздоравливающие, правда,
Этот текст я писала 3 часа – обычно мне такие тексты даются минут за 20-30. (я по-любому, крутейший молодец и очень надеюсь, что для кого-то это может быть полезным)
Пожалуйста, заботьтесь о себе. И пусть все это не пригождается.