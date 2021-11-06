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На Марсе Curiosity нашел новые органические молекулы
06.11.2021 17:15
В собранных марсоходом NASA Curiosity образцах почвы на Красной планете были обнаружены соединения, ранее не встречавшиеся на Марсе - аммиак и бензойная кислота.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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