



Світлана Лобода тривалий час не виступала в Україні. Зірка розвивала свою кар’єру у Росії та Європі. Проте цього літа вирішила повернутись на Батьківщину. Вона виступила у серпні в Одесі.



У новому інтерв’ю Світлана розповіла, чому з 2017 року не давала концертів в Україні. Зірка розповіла, що досі пам’ятає, як 4 роки тому зібрала фанатів на концерт, проте виступу так і пе відбулось. Тоді глядачі не могли потрапити у клуб.



"Ми дуже злякалися. Розуміли, що на наші концерти приходить багато дітей, і, щоб уникнути травмонебезпечних ситуацій, ми з організаторами за лічені секунди вирішили скасувати шоу", - розповіла вона.



Та Лобода зізналась зі сльозами на очах, що сумувала за Україною та переживала за країну.





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