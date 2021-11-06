Погода, Новости, загрузка...
"Действие" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат
06.11.2021 17:25
В ночь на воскресенье, 7 ноября, "Действие" переезжает в новый и мощный дата-центр. В период с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов будет недоступен.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий