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"Действие" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат
06.11.2021 17:25
В ночь на воскресенье, 7 ноября, "Действие" переезжает в новый и мощный дата-центр. В период с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов будет недоступен.
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