Андрей Шевченко уже сегодня может возглавить "Дженоа" - СМИ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Андрей Шевченко уже сегодня может возглавить "Дженоа" - СМИ
06.11.2021 17:35
Свой дебютный матч в Серии А в качестве тренера Шевченко проведет 21 ноября против "Ромы".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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