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В Украине зафиксировано 25 063 новых случаев коронавируса
06.11.2021 17:45
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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