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Земан не может полноценно исполнять обязанности президента – заключение врачей
06.11.2021 18:05
Политик, уверены врачи, все еще не в состоянии работать полный рабочий день
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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#1
Аноним
20.10.2014 08:09
Путин будет расстрелян в подвале Гаагского трибунала. его детей убьют а миллиарды со счетов снимут, дурачок Путин не осознал что кагал во главе с Берл Лазаром использовали его как кондом и выбросили на свалку истории, все. финита ля комедия, Путин ненужен Западу ни Азии, везде он и его преспешники посланы на£$%&! :£$%& :£$%& :£$%& ПУТИН ЛОХ!
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