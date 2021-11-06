Больница "Феофания" Государственного управления делами начиная с января 2022 года будет работать по программе медгарантий и станет доступной для всех без исключения граждан Украины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал об этом изданию , информирует .

"Этим мы выполним приказ президента от 2020 года. С января следующего года "Феофания" зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей — скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и т. д.", — рассказал он.

Еще одно нововведение, о котором рассказал министр, касается непосредственно программы медицинских гарантий. С 2022 года она будет работать с января, а не апреля.

"Раньше программа медицинских гарантий начинала работать с 1 апреля, следовательно сложно было сконнектить государственный бюджет с местным бюджетом", — пояснил министр.

Напомним, 20 января 2020 года президент Украины подписал приказ, согласно которому клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами должна стать доступной для всех граждан Украины. Сейчас это медучреждение уполномочено на лечение государственных служащих страны, работников дипломатического корпуса иностранных государств и международных организаций, лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной в условиях мирного, чрезвычайного и военного положения.

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