Погода, Новости, загрузка...
"До конца года не поедет": Кличко уволил зама через Подольский мост
06.11.2021 18:25
Мэр Киева Виталий Кличко уволил профильного заместителя Александра Густелева из-за затягивания строительства Подольско-Воскресенского моста.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий