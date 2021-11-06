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"До конца года не поедет": Кличко уволил зама через Подольский мост
06.11.2021 18:25
Мэр Киева Виталий Кличко уволил профильного заместителя Александра Густелева из-за затягивания строительства Подольско-Воскресенского моста.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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