



Українська танцівниця Ілона Гвоздьова у шоу "Власть VS Влащенко" назвала представників ЛГБТ-спільноти психічно нездоровими. Сталось це ще влітку, однак зараз зірка згадала цю ситуацію.



Ілона розповіла, що висловилась так, бо не знає як пояснити своїм дітям, що мати різні сексуальні орієнтації - це нормально. Зірка перепросила за свої слова та сказала, що не хотіла нікого образити.



"Я, авжеж, не хотіла образити це нове віяння, ЛГБТ-рух. Я можу сказати, що дійсно, це не діагноз, не хвороба, я могла неправильно висловитися, але така свобода прояву своєї сексуальної орієнтації для нашої родини не є нормальною. Я не знаю, як я зараз або через п'ять років своїм дітям правильними словами розкажу, що це норма зараз у світі і якщо ти відчуваєш себе хлопчиком або дівчинкою, хоча фізіологічно таким не є... Не знаю, зараз я не можу це сприймати, але їм бажаю щастя", - поділилася Гвоздьова у програмі "Зірковий шлях".



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