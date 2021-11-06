



Настя Каменських після смерті тата все більше часу проводить з мамою Лідією Петрівною. Зірка публікує багато спільного контенту з найріднішою, яким ділиться з фанатами.



Сьогодні, 6 листопада мама артистки святкує свій день народження. Їй виповнюється 66 років. У такий день Настя показала фото своєї матусі. У кадрі Лідія Петрівна позувала у сірому светрі, з кучерявим білявим волоссям та з яскравим макіяжем.



Фанати співачки активно засипали жінку привітаннями та компліментами щодо її зовшнішнього вигляду.



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