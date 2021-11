Украинка Таню Муиньо удостоилась награды в номинации Лучший режиссер на UK Music Video Awards 2021. ВИДЕО По теме: Украинская режиссерка Таню Муиньо получила награду в номинации Лучший режиссер на UK Music Video Awards 2021 в Лондоне. Она стала первой женщиной-режиссером, победившей в этой номинации, пишет UK MusicVideoAwards, информирует со ссылкой на . Best Director in association with

Winner: Tanu Muino — UK MusicVideoAwards (@ukmvas) Накануне в Лондоне на церемонии UK Music Video Awards 2021 Таню Муиньо получила награды за работу над клипами для американского рэпера Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name), а также для Cardi B ft Lizzo – Up, Normani ft Cardi B – Wild Side.











