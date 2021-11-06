Погода, Новости, загрузка...
Злата Огневич похизувалась фігурою у обтислій червоній сукні
06.11.2021 20:45
6458_e9936f72f8c08672c9346b5c423f4e36-quality_70xresize_crop_1xallow_enlarge_0xw_750xh_463.jpg (14.82 Kb)

Глядачі побачили 8 випуск шоу "Холостячка". Щотижня вони спостерігають не тільки за боротьбою чоловіків за серце Злати Огневич, а й за луками зірки.

У новому епізоді артистка постала у дуже ефектному луці. Зірка позувала на церемонії троянд у сукні червоного кольору. Вбрання оголило плечі Злати та підкреслило її бюст.

Образ вона доповнила босоніжками на підборах. Волосся зірці заплели у зачіску, а макіяж зробили з червоною помадою.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий