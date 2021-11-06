|Злата Огневич похизувалась фігурою у обтислій червоній сукні
|06.11.2021 20:45
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Глядачі побачили 8 випуск шоу "Холостячка". Щотижня вони спостерігають не тільки за боротьбою чоловіків за серце Злати Огневич, а й за луками зірки.
У новому епізоді артистка постала у дуже ефектному луці. Зірка позувала на церемонії троянд у сукні червоного кольору. Вбрання оголило плечі Злати та підкреслило її бюст.
Образ вона доповнила босоніжками на підборах. Волосся зірці заплели у зачіску, а макіяж зробили з червоною помадою.
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