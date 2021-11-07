Ефиму Звягильскому было 88 лет / Фото УНИАН

От осложнений, вызванных COVID-19, умер народный депутат Украины I-VIII созывов Верховной Рады Украины .

Об этом в своем -канале сообщил экс-нардеп Игорь Мосейчук, информирует со ссылкой на .

"Несколько часов назад в Институте сердца от осложнений, вызванных COVID-19, на 88 году жизни скончался Ефим Леонидович Звягильский - украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов, Герой Украины, исполняющий обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994 года, кандидат технических наук, профессор. Имел честь лично знать, близко общаться и работать с Ефимом Леонидовичем", - написал Мосийчук.

Что предшествовало

4 ноября в комментарии УНИАН со ссылкой на помощника Звягильского народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлий Иоффе сообщил, что .

Помощник Звягильского по телефону Иоффе подтвердил, что у экс-депутата осложнения из-за COVID-19, он находится в больнице в в стабильном состоянии.

"Помощник ответил, что он в реанимации в Институте сердца. Состояние стабильное", - отметил Иоффе.

Что известно о Звягильском

– рекордсмен по пребыванию в Раде. Являлся народным депутатом I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII созывов (1990-2019). И только в 2019 году, впервые с 1990-го, не баллотировался в парламент.

В начале 90-х год исполнял обязанности премьера, позже стал одним из соучредителей "".

В 1994 году фигурировал в скандале с незаконным вывозом нелегальной налички в Израиль и скрывался от следствия за границей. По возвращению возглавил правление арендаторов ОП "Шахта имени Засядько".

Был членом , в 2014-м голосовал за "диктаторские законы".

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