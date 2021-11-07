Депутаты из фракции "Слуга народа", которые захотят войти в межфракционное объединение экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, должны сложить мандат и идти на выборы. Они должны быть честно избраны в составе новой политсилы.

Как информирует , соответствующее предположение сделал заместитель председателя фракции "СН" Давида Арахамии Андрей Мотовиловец Liga.net.

В то же время, он отметил, что пока не знает, что кто-то из "слуг" хотел бы сблизиться с Разумковым.

"Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы также просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", – считает Мотовиловец.

Напомним, в эфире программы " слова Савика Шустера" 8 октября Дмитрий Разумков анонсировал свой политический проект. Представить его он пообещал в ближайшее время.

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