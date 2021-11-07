



Відома українська співачка Надя Дорофєєва вирушила у Єгипет, де мала дала декілька концертів. Однак прихильники зірки все ж не почули та не побачили на сцені свою улюбленицю.



Виступ співачки 6 листопада скасували. Причиною стало те, що Надя потрапила у лікарню. У неї раптово погіршився стан здоров’я та зараз вона перебуває у лікарні, де проходить обстеження.



Наразі зірка не дає ніяких коментарів щодо свого здоров’я. Однак команда зірки просить не панікувати та не поширювати чуток.



