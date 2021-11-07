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Надя Дорофєєва потрапила у лікарню в Єгипті
07.11.2021 12:15
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Відома українська співачка Надя Дорофєєва вирушила у Єгипет, де мала дала декілька концертів. Однак прихильники зірки все ж не почули та не побачили на сцені свою улюбленицю.

Виступ співачки 6 листопада скасували. Причиною стало те, що Надя потрапила у лікарню. У неї раптово погіршився стан здоров’я та зараз вона перебуває у лікарні, де проходить обстеження.

Наразі зірка не дає ніяких коментарів щодо свого здоров’я. Однак команда зірки просить не панікувати та не поширювати чуток.

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