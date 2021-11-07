Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса , республиканец Майкл Маккол (от штата Техас), выступил в субботу с призывом к администрации президента Джо Байдена предоставить дополнительную военную помощь Украине, в том числе за счет поставок вооружений, из-за сообщений СМИ о якобы имеющемся наращивании военной активности России у границ с Украиной, передает УНН со ссылкой на сайт комитета по иностранным делам Палаты представителей, информирует со ссылкой на .

"Я осуждаю дестабилизирующее наращивание военного присутствия путинского режима близко Украины и призываю администрацию Байдена и наших европейских союзников решительно подтвердить свою безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и серьезные санкции, которые Россия понесет за дальнейшую активизацию своей агрессии.

Более того, как я предупреждал в течение нескольких месяцев, ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" усилит агрессию путинского режима в отношении , поскольку России больше не будет нужна газотранспортная система Украины для экспорта газа в Западную Европу. Поэтому власть Байдена должна сейчас отменить опасные исключения из критических санкций в отношении "Северного потока-2" и работать с трансатлантическим сообществом, чтобы предотвратить дальнейшее движение газа по трубопроводу", заявил Маккол.

Украинская разведка предупредила о военных планах России по Донбассу.

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