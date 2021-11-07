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Стало відомо, хто переміг у шоу "Маскарад-2"
07.11.2021 12:55
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6 листопада відбувся фінальний випуск шоу "Маскарад-2". За його результатами стало відомо, хто з команд став переможцем шоу.

У випусках кожна з команд мала можливість отримати бали за розгадування персонажів, перемогши у ліпсінк батлі.

За підсумками усього сезону переможцями стала команда Юрія Ткача, Юлії Саніної та Маші Єфросиніної. Вони подолали своїх конкурентів Ігоря Ласточкіна, Володимира Дантеса та Ірину Білик з рахунком 80/60.

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Допис, поширений Маскарад (@maskarad_1plus1)


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