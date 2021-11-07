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Германия направляет дипломата в Афганистан
07.11.2021 12:55
Правительство Германии планирует изменить отношения с действующими властями Афганистана и в ближайшие дни направит в страну дипломата Маркуса Потцеля для выяснения ситуации на месте.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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