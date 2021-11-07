Украине может не хватить газа на зиму / фото УНИАН

Во время отопительного сезона 2021-22 Украина может столкнуться с если зима будет холодной.

Об этом рассказал в эфире директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир , информирует со ссылкой на .

"В случае, если будет обычная зима, то у нас будет недостаток газа около 2 млрд кубических метров, а если будет холодная зима, то будет недостаток - 3,5 млрд кубометров. Если будет теплая зима, недостаток будет небольшой, где-то практически мы сможем пройти более-менее нормально", - сообщил он.

Вместе с тем, как писал УНИАН, знаток по энергетическим вопросам Сергей заявлял, что в новом отопительном сезоне , однако, без проблем не обойтись. Они могут возникнуть из-за сложностей с транзитом российского голубого топлива.

Цена на газ в Украине

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти $2 тысяч за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ. , Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила купли газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовая предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Вместе с тем украинцы уже за отопление с неожиданными суммами: кому придется доплатить.

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