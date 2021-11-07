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В Италии осудили первые 70 мафиози в судебном процессе столетия
07.11.2021 13:15
Итальянский суд вынес первые приговоры 70 членам "Ндрангеты", самой мощной мафиозной группировке страны, в рамках масштабного процесса против мафиози.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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