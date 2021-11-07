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В Украине зафиксировано 17 419 новых случаев коронавируса
07.11.2021 13:25
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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