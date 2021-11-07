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Не кубометры, а киловатт-часы
07.11.2021 13:35
В Украине меняется система учета потребленного газа. Традиционные кубометры заменят энергетической шкалой – киловатт-часы. Как это будет работать?

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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