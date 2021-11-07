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В Польше задержан еще один украинец за перевозку нелегальных мигрантов
07.11.2021 13:55
Среди новых задержанных в Польше за перевозку нелегальных мигрантов есть один гражданин Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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