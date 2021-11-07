Войска Северной Кореи провели в субботу, 6 ноября, «соревнования по ведению артиллерийского огня». Большая часть артиллерийских сил Северной Кореи обычно развернута вдоль укрепленной границы с Южной Кореей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство КНДР. «Орудия обстреливали цель, соревнуясь в точности ее поражения, чтобы уничтожить врага», — говорится в сообщении информагентства КНДР. За показательными стрельбами наблюдали высшие партийные и военные чины КНДР. Большая часть артиллерии КНДР развернута вдоль укрепленной границы с Южной Кореей, так что у нее есть возможность обстреливать густонаселенные районы Сеула. Ранее Власти писали, что КНДР провела испытания новой крылатой ракеты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика кндр вдоль развернута часть укрепленной Теги: политика