Пересоленная еда – досадная, но нередкая ситуация на кухне. У каждого кулинара случается такая ошибка. Избыток соли не только портит блюдо, но и вредит почкам и печени. Исправить пересоленную еду в некоторых случаях вероятно, так что не спешите выбрасывать блюдо, пишет , информирует .

Что делать если пересолили суп

Самый простой способ "спасти" суп – долить воды. Однако это может испортить нужную густоту супа. Ещё один вариант – слить часть бульона и долить в кастрюлю несоленый бульон или воду. Ещё одно чудо-средство – яичный белок. Вбейте его в суп и размешайте, а потом достаньте шумовкой. С белком впитается часть соли.

В пересоленный суп можно добавить рис – он хорошо впитывает соль. Рис завернуть в марлю и опустить в кастрюлю на 15 минут. Затем марлю с крупой можно вынуть. Таким способом вы не только исправите вкус супа, но и приготовите гарнир.

Как спасти пересоленную крупу

Избыток соли в гречке, рисе, булгуре и других кашах можно исправить. Для этого нужно отдельно сварить вторую порцию каши и не солить её, а затем смешать с пересоленной крупой. Конечно, порция в таком случае будет больше, чем нужно.

Ещё один способ немного подкорректировать вкус блюда – добавить в него несоленые обжаренные овощи, грибы или мясо. Хорошо впитывают соль морковь и картофель.

Советы для пересоленного мяса и овощей

Нейтрализовать пересол поможет кислота или сахар. Если позволяет рецептура, в пересоленное блюдо можно добавить лимонный сок, томатную пасту или помидоры, сахар, мед. Ещё один вариант для спасения блюда – приготовить вторую несоленую порцию и смешать с пересоленной.

Молоко и молочные продукты хорошо сбалансируют вкус слишком соленого блюда. Такую еду можно протушить в сметане или сливках, если это уместно в блюде. Хорошо впитывает соль петрушка, шпинат и другая зелень. Избыток соли можно впитать нарезанным картофелем, а потом убрать картошку из блюда.

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