|У Зеленского выразили сомнение в продолжении нормандского формата
|07.11.2021 16:15
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Дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России – под большим вопросом.В ОП не уверены в продолжении нормандского формата
Ранее Власти сообщали, что Россия передала представителям Франции, Германии и Украины свое видение итогов предполагаемой встречи глав МИД стран нормандской четверки, но никто не отреагировал. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.
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